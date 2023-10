Dolore e lacrime nel cast della celebre sitcom americana “Friends”, dopo la morte del co-protagonista Matthew Perry. A due giorni dalla scomparsa dell’attore che ha dato vita – per 10 lunghe serie – al personaggio di Chandler Bing, i compagni “di avventura” hanno rilasciato un comunicato congiunto.

«Siamo lettaralmente devastati», scrivono Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer. Nella loro prima reazione pubblica dopo la morte di Perry, sabato, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno dichiarato alla rivista People: «Siamo tutti letteralmente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia».

«C'è così tanto da dire – aggiungono – ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

(Unioneonline/v.f.)

