Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Matthew Perry, l’attore che ha interpretato Chandler Bing nella popolare serie “Friends”. Aveva 54 anni. È stato trovato senza vita a casa sua, a Los Angeles, immerso in una jacuzzi. I motivi del decesso - come riportano i media statunitensi - non sono confermati ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di annegamento. Nell'abitazione non sono state trovate droghe.

L'allarme è scattato sabato pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un uomo con arresto cardiaco. Nato a Williamstown, Massachusetts, nell'agosto del 1969, Perry era cresciuto in Canada. Sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau. A Los Angeles Perry è approdato quando era un teenager e aveva ottenuto alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988.

Il boom del successo arriva nel 1994, quando la Nbc lo ha scelto per Friends. Ma con la fama sono arrivati anche i problemi e le dipendenze da droghe e alcol. Da lì un periodo non facile, tra percorsi di disintossicazione e ricadute. Nel 2018 - ha raccontato Perry stesso - ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale.

(Unioneonline/v.f.)

