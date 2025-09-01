Una vetrina eccezionale per mostrare i luoghi più suggestivi dell’Isola, l’occasione perfetta per dare il giusto risalto agli artisti e agli stilisti di casa nostra: Miss Universo Sardegna non ha permesso solamente di mettere in mostra la bellezza femminile, ma anche di far conoscere oltre i confini isolani le eccellenze della regione. Le serate, che hanno raggiunto diverse località della Sardegna, hanno catturato durante ogni tappa l’interesse del pubblico, incuriosito dal nuovo format del concorso di bellezza nato negli Stati Uniti negli anni Cinquanta, incentrato da quest’anno – grazie all’intuizione delle organizzatrici Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia - sulla valorizzazione di ogni forma di bellezza.

Andata in archivio l’edizione 2025 del concorso, le imprenditrici regine del wedding, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, uniche titolari del prestigioso concorso Miss Universo per la Sardegna, raccontano l’esperienza che ha permesso loro di portare la kermesse in giro per l’Isola durante l’estate, e guardano già al prossimo anno: «La finale regionale è stata molto emozionante, e ha decretato vincitrici con accesso diretto alla fase nazionale Nicole Monni, Serena Caredda e Martina Bandiera: tre splendide ragazze, arrivate a un passo dal trionfo. Il 25 agosto, è scattata la fase finale in Puglia, dalla quale sono uscite le 21 ragazze che hanno preso parte all’atto conclusivo che si è tenuto il 31 agosto. Le ragazze sarde sono andate benissimo, ma a rappresentare il nostro paese alla finale mondiale in Thailandia sarà Lucilla Nori, del Lazio, nuova Miss Universo Italia. Possiamo ritenerci molto soddisfatte di tutto il lavoro svolto per arrivare sin qui e siamo felici di annunciare che a breve riapriremo le selezioni per i casting di Miss Universe 2026. Il nuovo anno ci attende per raccontare altri meravigliosi scorci della Sardegna, invitiamo quindi tutte le ragazze dell’Isola ad iscriversi: noi cercheremo anche attraverso i social il nuovo volto di Miss Universe Sardegna 2026. Aspettiamo quindi tutte le candidate per vivere una nuova meravigliosa stagione all'insegna della bellezza e molto di più, sperando che la prossima Miss Universe Italy sia una bellezza sarda».

