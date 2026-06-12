Sono ufficialmente aperte in Sardegna le iscrizioni a Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale che incorona le mamme più belle, organizzato nell’Isola dall’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus. La prima selezione regionale è in programma sabato 20 giugno alle 21 presso Mr Robinson, in Piazza Spolitu a Quartu. Sarà il primo appuntamento di un percorso che porterà all’elezione della nuova Miss Mamma Sardegna 2026. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il concorso torna anche quest’anno con un calendario che prevede tre selezioni preliminari. Le concorrenti che supereranno le varie fasi accederanno alla finalissima regionale in programma a fine luglio, nella quale sarà incoronata la nuova regina delle mamme sarde. Le partecipanti si confronteranno non solo sulla bellezza e sull’eleganza, ma anche sulla simpatia e sul talento, attraverso sfilate e prove artistiche che spaziano dal canto al ballo, dalla recitazione alla comicità.

Le mamme in gara saranno suddivise in tre categorie. Quella Classica dai 26 ai 45 anni, quella Gold dai 46 ai 55 e la categoria evergreen dai 56 anni in su.

Le iscrizioni sono completamente gratuite, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3385205081, oppure attraverso i profili social di Miss Mamma Sardegna su Facebook, Instagram e TikTok.

La vincitrice regionale succederà a Natalia Gekaliuk, 31 anni, residente a Selargius e mamma di Alessio e Arianna, che nel 2025 conquistò la fascia di Miss Mamma Sardegna grazie anche alla sua brillante esibizione artistica con il brano internazionale Can’t Get You Out of My Head. Entro l’estate Natalia passerà simbolicamente la corona alla nuova reginetta del 2026.

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