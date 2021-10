Gli Elio e le storie tese rispondono su Instagram, con la solita ironia, a Miriam Leone.

L’ex Miss Italia in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato che quando era adolescente veniva presa in giro per le sue sopracciglia foltissime: “Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese – ha raccontato -. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero”.

Gli “Elii” chiamati in causa ne approfittano per dire la loro, condividendo uno sguardo dell’attrice e modella particolarmente intenso: "E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati ‘I Miriam’?”.

Una battuta che ha scatenato migliaia di like e commenti.

