Scoppia il caso a Ballando con le stelle in seguito all'assenza dalla gara del sabato sera di Rai1 di Mietta, positiva al Covid, e del suo compagno in scena Maykel Fonts, in quarantena.

Milly Carlucci spiega durante il programma che ''Mietta è stata trattenuta a casa da un motivo importante''. E Selvaggia Lucarelli chiede: ''Maykel e Mietta sono vaccinati?". ''Noi lo siamo tutti'', replica Milly. E immediata risposta affermativa arriva anche da Fonts, mentre Mietta non risponde: ''Perchè dobbiamo parlare di questo?''.

''Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità. L'anno scorso il vaccino non c'era, quest'anno c'è e spero che siano tutti vaccinati'', incalza la Lucarelli.

Il botta e risposta non finisce: ''Nessuno vuole mettere a rischio la salute di nessuno. Non sono sulla difensiva, forse sono solo delusa perché volevo stare lì e non parlare da casa'', replica Mietta.

Il tema ha scatenato un ampio dibattito sui social, portando #Mietta tra i trending topic di Twitter. Tra chi difende Mietta e attacca l’invadenza della Lucarelli parlando di violazione della privacy, e chi invece dà ragione all’opinionista.

E la Rai? E' evidente dallo svolgimento dei fatti che vaccinati o non vaccinati, la Rai segue le procedure necessarie per la trasmissione e a chi non si vuole o non si può vaccinare impone il tampone ogni 48 ore per il Green pass.

Ed è proprio l’osservanza di tali procedure che ha portato alla rilevazione della positività di Mietta tramite tampone. Negativi tutti gli altri, compreso il suo compagno di gara messo precauzionalmente in quarantena.

Protesta il Codacons che si appella ''a Milly Carlucci, a cui riconosciamo indiscussa serietà e professionalità, e ai vertici della Rai affinché intervengano su quanto accaduto ieri, riportando equilibrio nella trasmissione ed evitando discriminazioni legate alle scelte personali dei concorrenti di Ballando con le stelle e intollerabili cacce alle streghe che generano un pericoloso clima di odio e di violenza''.

