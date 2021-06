Versa ancora in condizioni gravissime Michele Merlo, l'ex concorrente di X Factor e di Amici ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Il 28enne, in arte Mike Bird, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: "I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora", annunciano i familiari del giovane.

E intanto emergono nuovi dettagli sui giorni che hanno preceduto il dramma: a quanto racconta la famiglia, prima del ricovero d'urgenza il cantante è stato rimandato a casa dall'ospedale di Vergato, sull'appennino bolognese.

I sintomi che presentava da qualche giorno sono stati interpretati "come una banale forma virale", è l'atto di accusa della famiglia: "Michele - precisano - si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione".

La famiglia Merlo ci tiene anche a "smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele - si ribadisce - è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".

(Unioneonline/D)

