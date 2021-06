"Mio figlio è gravissimo”.

Lo ha detto il padre del cantante Michele Merlo, in arte Mike Bird, 28 anni, ex concorrente di X Factor e di Amici colpito da un'emorragia cerebrale scatenata da improvvisa leucemia fulminante.

"Ora è tenuto in coma farmacologico - spiega il padre a Tg Bassano – ma le speranze in una sua ripresa sono davvero ridotte al lumicino”.

Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna, è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, ma versa in gravi condizioni.

"Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?", è stato il suo ultimo post su Instagram di qualche giorno fa, accompagnato dalla foto di un tramonto.

Dai social si leva in queste ore un coro di frasi di incoraggiamento. Federico Rossi (del duo Benji e Fede) scrive: "Forza anima libera". Gli fa eco Aka7even, concorrente dell'ultima edizione di Amici: "Daje brodi". Ermal Meta: "Non mollare!".

Michele Merlo ha partecipato come cantante ad Amici di Maria de Filippi nel 2017 arrivando in semifinale. Emma Marrone, che in quella edizione fu la sua coach, ha scritto su Twitter: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!".

