E’ stato salvato il piccione che ieri era rimasto incastrato sul terrazzo della casa di Chiara Ferragni e Fedez.

Nel lussuoso attico del quartiere CityLife a Milano sono intervenuti i volontari dell’Enpa: il colombaccio, forse nel tentativo di fuggire da un predatore oppure dal sole molto caldo che splende in questi giorni sulla città, era finito tra una ringhiera e una parte del balcone e, probabilmente a causa anche delle sue dimensioni, non era riuscito più ad aprire le ali e liberarsi.

Grazie alla volontaria Malena è stato messo in salvo. L'uccello è stato poi portato nella clinica veterinaria Enpa di Milano dove è stato visitato da un veterinario e dove è rimasto fino a stamattina per poi essere trasferito al Cras di Vanzago.

"In primavera e in estate - spiega Enpa - riceviamo moltissime segnalazioni. Attenzione, però, non sempre un animale che ci appare in difficoltà lo è realmente. Intervenire in questi casi può far più male che bene”. Come nel caso dei piccoli di capriolo, "‘parcheggiati’ dalle madri nell’erba alta, al sicuro dai predatori. Pensando a cuccioli abbandonati, molti li toccano o li spostano, ma in questo modo li condannano a una vita da orfani”.

Il rapper ieri, nel tentativo di liberare il povero animale, aveva anche cercato di attirarlo con del pane carasau: “Guarda che lusso, così sembra di stare in Sardegna”, aveva detto aggiornando i follower nelle storie Instagram. Poi però ci aveva quasi ripensato: “E se adesso che ho messo il pane arrivano altri piccioni?”.

