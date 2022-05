Mattina movimentata quella di oggi in casa Ferragnez.

Prima uno scherzo a Chiara da parte di Fedez, poi il rapper alle prese con un piccione incastrato in una parte del terrazzo dell’appartamento della coppia, a Milano.

Per svegliare la moglie, il cantante le ha portato a letto la testa mozzata di un fantoccio, poggiandola sul cuscino. L’influencer e imprenditrice digitale ha lanciato un urlo, un risveglio decisamente non soft.

Ma poco dopo è stato un problema ad attirare l’impegno di Fedez che ha chiesto aiuto ai follower per liberare un piccione bloccato oltre una siepe del terrazzo. Per tentare di avvicinarlo, gli ha portato del pane carasau: “Guarda che lusso, così sembra di stare in Sardegna”. Poi però ha pensato di non aver fatto una buona scelta: “E se adesso che ho messo il pane arrivano altri piccioni?”.

Il pezzo di pane carasau "offerto" al piccione da Fedez (fermo immagine da Instagram)

Insomma una giornata cominciata all’insegna del non relax. Momenti che comunque riflettono la serenità che Fedez sta riacquistando dopo l’intervento subito per l’asportazione di un tumore al pancreas. Ieri ha infatti scritto su Instagram: “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla”.

(Unioneonline/s.s.)

