«L'amministrazione comunale di Arbus si congratula con Marco Mengoni per la vittoria al festival di Sanremo; la visita lampo nel nostro territorio per girare il video di “Due vite” sulle Dune è stato un bel momento di incontro tra la sua arte e la maestosa natura di un sito unico».

È il post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Arbus, per complimentarsi con il neovincitore del Festival di Sanremo, che ha scelto la spiaggia di Piscinas come location per il videoclip del brano che ha trionfato all’Ariston.

«Rimane il rammarico – prosegue l’amministrazione – di non averlo avuto ospite nel nostro paese per qualche ora in più, qualche stretta di mano e qualche selfie, ma siamo certi che Marco tornerà in questo territorio che così tanto bene gli ha portato. Un caloroso saluto per averci scelti, ancora tanti auguri per la sua affermazione ed un arrivederci a presto!».

(Unioneonline/l.f.)

