C'è un po’ di Sardegna nella vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo.

Il 34enne di Ronciglione ha scelto le suggestive dune di Piscinas nel comune di Arbus, eleggendo ancora una volta a terra di ispirazione la magica Isola, per il videoclip di "Due vite”, scritto con Davide Petrella e Davide Simonetta.

Nato da un’idea di Marco Mengoni e del sardo Roberto Ortu, già regista di tutti i videoclip che hanno accompagnato il progetto Materia, il videoclip di “Due vite” ha già superato i 5,7 milioni di visualizzazioni in 4 giorni e racconta il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli anni ‘80 e all’immaginario di David Lynch.

Una produzione Borotalco.Tv - B-Movie per Sony che ha beneficiato di un importante supporto della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission (FSFC) fin dalle prime fasi di location scouting curate dall’ufficio di Produzione, grazie al lavoro in quota FSFC del location manager Guglielmo Carleo e di Joseph Vargiu. Un’azione che ha visto anche il coinvolgimento dei Comuni di Arbus e Domusnovas, ma anche di organizzazioni locali come il Consorzio Natura Viva.

«Siamo estremamente felici che il binomio Sardegna-talento abbia nuovamente prodotto eccellenti risultati – afferma Gianluca Aste, Presidente di FSFC – Come Fondazione della Regione Sardegna, abbiamo garantito ai bravissimi produttori di Borotalco e Sony, insieme al Comune di Arbus e alle comunità locali il supporto in termini di servizi e il coinvolgimento di professionisti del calibro di Roberto Ortu e Francesco Piras, incontratisi già in occasione del progetto sperimentale che ha visto la sfilata di Antonio Marras tra i nuraghi di Barumini durante il lockdown pandemico. L'atipicità di alcune unioni artistiche che però poi creano squadre vincenti e siamo fieri che ancora una volta la professionalità Made in Sardegna confermi risultati eccellenti! La nostra presenza ha infine garantito il rispetto e l’applicazione dei protocolli di tutela ambientale a garanzia che le straordinarie dune di Piscinas fossero tutelate nonostante le condizioni meteorologiche complesse».

«Ancora una volta dimostriamo – conferma l’Assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu - che la valorizzazione dei Beni Culturali e paesaggistici dell’Isola può avvenire in forme originali ed inedite con l’audiovisivo. Grazie alla grande reputazione e professionalità della nostra Film Commission, dove la garanzia del successo è data dal coinvolgimento costruttivo delle comunità e dei talenti che l’Isola produce, mettendoci a confronto con i più grandi artisti mondiali».

