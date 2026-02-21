Le anteprime di domenica scorsa con la sfilata dei carri locali e di giovedì con la prima edizione di "Su Marrullerino" per i bambini, sono già state un’esplosione di allegria, ora la grande attesa è per “Su Marrulleri” di domani domenica 22 febbraio. L’intera comunità si prepara ad accogliere i grandi carri allegorici provenienti da tutta l'isola per la sfilata regionale. Il tema scelto quest’anno è “Il cuore della tradizione”: un filo conduttore che unisce memoria, identità e creatività. I carri e le maschere racconteranno la Sardegna di ieri e di oggi, tra richiami alla cultura popolare, alla satira sociale e alle trasformazioni del presente.

«Con il suo spirito coinvolgente- evidenzia il sindaco Luca Corrias - Su Marrulleri è un’esperienza autentica, un’esplosione di allegria e creatività che anima le strade, riunisce le persone e racconta la nostra terra attraverso l’arte, il gusto e il divertimento. Non è solo una festa – spiega – ma un evento complesso che richiede organizzazione, responsabilità e capacità di accogliere migliaia di persone in sicurezza».

I numeri. Anche la 46ª edizione sarà fatta di numeri eccezionali che trasformeranno il centro abitato in una delle sfilate più spettacolari e coinvolgenti dell’ intera isola. Vi prenderanno parte almeno 25 mila spettatori, 30 carri allegorici, migliaia di maschere, 3 chilometri di sfilata. un vero e proprio raduno interprovinciale che richiama figuranti e maschere e da tutta la Sardegna. Enorme lo sforzo messo in campo per la sicurezza e l’accoglienza: 250 persone coinvolte fra forze dell’ordine e volontari, mezzi antincendio, sei ambulanze, una postazione medica dedicata, un articolato piano parcheggi che interessa l’intera zona sportiva e le aree limitrofe. Il percorso. Partenza da Piazza Martiri, per poi proseguire in Via dei Martiri, Via Napoli e la centrale Piazza Italia, continuando la festa in Via Oristano e Via Tirso, fino al gran finale nella splendida cornice di Piazza Amsicora.

Le manifestazioni. Ricco il calendario delle iniziative di supporto ed eventi musicali che animeranno il centro del paese. Il culmine sarà la grande festa dopo la sfilata e le premiazioni , con il deejay Matrix. Dalle 10 verranno proposti anche momenti dedicati al gusto, con la “Marrulleri Food Experience”, show cooking e degustazioni con i prodotti locali, le ricette tradizionali e le eccellenze del Monte Arci e del Terralbese.

Per quanti non potranno essere presenti, appuntamento in diretta anche su Videolina a partire dalle 15 con i commenti Mario Tasca e Stefano Brocchi.

