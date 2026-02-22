Cosa dicono le stelle per il 22 febbraio 2026La giornata segno per segno
Ariete – Un libro dimenticato o un vecchio film risvegliano in voi riflessioni inaspettate e profonde...
Toro – Il piacere di stare a tavola con le persone care diventa il momento più prezioso di questa domenica!
Gemelli – Oggi spegnete le notifiche e godetevi il silenzio di casa vostra, è la migliore cura per l’anima.
Cancro – Una lite che per altri è banale, per voi è come una tragedia... la vostra sensibilità non è una colpa, parlatene.
Leone – Oggi sarete il centro del divertimento, capaci di regalare sorrisi a chiunque incroci il vostro sguardo.
Vergine – Oggi, un piccolo rituale di benessere vi aiuterà a rilassarvi e a prepararvi per la settimana che vi aspetta.
Bilancia – L’armonia di coppia si rigenera grazie a un progetto per il futuro sussurrato tra un caffè e l’altro...
Scorpione – La vostra voglia di novità si riflette nel desiderio di cambiare l’arredamento della casa, fatelo oggi!
Sagittario – Il desiderio di esplorare oggi vi porterà a scoprire un sentiero nuovo o un borgo che non conoscevate...
Capricorno – Per fortuna, in famiglia un piccolo malinteso viene evitato grazie a una vostra parola carica di buonsenso!
Acquario – La solitudine oggi non è noia ma un’opportunità per fare ordine tra i vostri sogni più audaci...
Pesci – Lasciate che la vostra sensibilità vi guidi, oggi siete in grado di vedere la bellezza ovunque.