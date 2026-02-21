Domenica 22 febbraio, alle 19, il Teatro comunale di Porto Torres intitolato ad Andrea Parodi ospiterà lo spettacolo “Una giornata particolare”, appuntamento della stagione di Teatro Contemporaneo ispirato al celebre film del 1977 diretto da Ettore Scola, interpretato magistralmente da due attori tra più noti del cinema italiano, Marcello Mastroianni e Sofia Loren.

La trasposizione teatrale, prodotta dalla compagnia Teatro d’Inverno con adattamento e regia di Giuseppe Ligios, interprete insieme a Marina Serra, porta in scena il senso di solitudine e di annullamento dell’individuo nei regimi dittatoriali. In un’atmosfera sospesa si incontrano i mondi di Antonietta, casalinga e moglie di un fascista, e Gabriele, giornalista omosessuale emarginato dal sistema.

Sullo sfondo, la radio racconta la visita a Roma del 1938 di Benito Mussolini e Adolf Hitler. In quella “giornata particolare”, i due protagonisti mettono a confronto vite diverse ma unite dallo stesso desiderio di riscatto e dalla sofferenza di un’identità negata, dando voce a chi resta ai margini della storia.

