Max Ionata con il New Generation Quartet in concerto a BerchiddaL’appuntamento è per giovedì 23 luglio
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Jazz contemporaneo giovedì 23 luglio nel giardino di Sa Casara a Berchidda. Alle ore 20 viene presentato il progetto “New Generation Quartet” guidato dal sassofonista Max Ionata, uno dei musicisti più autorevoli e apprezzati del jazz italiano contemporaneo.
Artista dalla solida carriera internazionale, riconosciuto e apprezzato anche all’estero, in particolare in Giappone, Ionata affianca all’intensa attività concertistica quella didattica, insegnando tecniche di improvvisazione al Conservatorio di Padova. Un percorso che trova una naturale prosecuzione proprio nel “New Generation Quartet”, nato dall’incontro tra la sua esperienza e il talento di una nuova generazione di musicisti.
Accanto a lui sul palco del Logudoro Vittorio Solimene al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria: tre giovani interpreti scelti per la loro forte personalità musicale, la sensibilità espressiva e la capacità di costruire un dialogo costante attraverso l'improvvisazione.
Il concerto è griffato Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica.