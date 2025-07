Ariete – Nuove energie in arrivo: usatele per chiudere un ciclo e aprirne uno più in sintonia con voi.

Toro – Il lavoro richiede pazienza, ma l’amore vi regala certezze. Provate ad ascoltare il cuore più del solito...

Gemelli – Fine luglio movimentato: non tutto sarà chiaro, ma ogni dubbio vi porterà una risposta utile.

Cancro – In questo periodo siete al centro di tutto: affetti, progetti e desideri si intrecciano. Scegliete con la testa.

Leone – Si apre una fase positiva: siete carismatici, ascoltati e pieni di idee. È un ottimo momento per rilanciarvi!

Vergine – Fate ordine dentro e fuori: eliminare il superfluo è la vera chiave per tornare a brillare davvero.

Bilancia – Relazioni in primo piano oggi: qualcuno vi osserva con ammirazione. Lasciatevi andare con fiducia.

Scorpione – Giornata di fine mese intensa. Potreste chiudere una porta, ma solo per aprire una finestra più luminosa.

Sagittario – Voglia di evadere? Seguitela subito. Un piccolo viaggio o una novità vi regaleranno uno slancio vitale.

Capricorno – È tempo di bilanci: chiedetevi cosa vi rende davvero felici. Non accontentatevi di poco...

Acquario – Si prospettano creatività e nuovi incontri, siete ispirati e coinvolgenti. Seguite l’istinto, vi guiderà bene!

Pesci – Giornata profonda e particolarmente riflessiva. Il silenzio dice più di mille parole: ascoltatelo davvero.

