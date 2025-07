Dimenticate i palchi patinati dei talent show nazionali. In Marmilla nasce un evento che unisce musica, identità e sperimentazione linguistica: l’Arrexini Music Contest, il primo concorso musicale interamente dedicato a brani cantati in lingua sarda.

Due serate – venerdì 8 agosto a Ussaramanna e sabato 9 agosto a Villanovaforru – con undici artisti emergenti, tutti pronti a sfidarsi a colpi di versi logudoresi, rime campidanesi e ritmi contaminati, in un mix che profuma di tradizione ma suona contemporaneo.

Il contest nasce all’interno del Festival Arrexini, giunto alla quinta edizione, con l’obiettivo di valorizzare la lingua sarda attraverso le arti.

Dietro il progetto ci sono i Comuni di Ussaramanna e Villanovaforru, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione. La direzione artistica è affidata a Tore Cubeddu, mentre la selezione dei concorrenti è nelle mani di Ruido alias Fabio Leoni, producer, storico membro dei Sa Razza, e pioniere della scena urban sarda.

L’invito è aperto a solisti, band e progetti musicali legati all’Isola, purché propongano brani – originali o cover – in una delle varianti della lingua sarda: logudorese, campidanese, gallurese, sassarese o tabarchino. In palio c’è la realizzazione di un videoclip professionale targato Ejatv e una puntata speciale del format “Sala Prove” di Radiolina, media partner dell’evento.

La prima è in programma l’8 agosto a Ussaramanna, in piazza Gigi Riva a Funtanedda, dove si esibiranno sei artisti: sarà il pubblico a votare il primo finalista della gara.

Il giorno dopo, sabato 9 agosto, gran finale a Villanovaforru, in piazza Costituzione, con altri cinque concorrenti. Anche in questa occasione, sarà il pubblico a decretare il vincitore assoluto dell’edizione 2025.

A condurre entrambe le serate ci penseranno Lele Pittoni e Renzo Cugis, volti noti della scena artistica e televisiva sarda, garanzia di ironia, ritmo e intelligenza scenica.

Due ospiti d’eccezione arricchiranno il programma: Bujumannu, ex voce dei Train To Roots e oggi icona del reggae isolano, aprirà la prima serata; Randagiu Sardu, poeta urbano e cantautore hip hop in sardo, chiuderà la manifestazione.

