“Damiano beve a malapena una birra. Sì, è proprio uno sfigato va a letto alle 23 con la sua camomilla”.

Lo ha rivelato in una recente intervista Victoria De Angelis dei Maneskin, parlando del frontman della band che ha trionfato all’ultimo Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni” e smentendo la sua immagine di “rockstar maledetta”.

Durante la manifestazione il cantante romano era stato accusato di aver assunto cocaina in diretta. Accuse rivelatesi totalmente infondate, tanto che il vocalist si era sottoposto volontariamente a un test anti-droga risultato poi negativo.

Anche Damiano è tornato sulla polemica, dando la sua interpretazione di quanto successo: “Penso che, se qualcuno non è particolarmente bravo, non c’è motivo di criticarlo. So che non è bello essere così autocelebrativi ma la verità è che ci siamo esibiti molto bene e avevano bisogno di screditarci”.

Il gruppo ha raccontato anche un altro aneddoto legato alla competizione europea: i quattro hanno infatti ammesso di aver sottratto dell’acqua nella cucina dell’albergo di Rotterdam che li ospitava perché non avevano trovato bottiglie nelle loro camere, dopo una sessione di prove finita in ritardo. Un “furto” che poi si è concluso con il regolare pagamento di quanto “rubato”.

(Unioneonline/F)

