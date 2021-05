I Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest 2021, quest’anno con sede a Rotterdam, con il brano Zitti e buoni. Al secondo posto Francia e poi Svizzera.

La band romana vincitrice di Sanremo era tra le favorite: a determinare il primo posto è stato il televoto, che ha premiato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas facendo schizzare il loro punteggio a 524.

Il titolo europeo dunque torna in Italia dopo ben 31 anni: dopo Toto Cutugno nel 1990 e Gigliola Cinquetti nel 1964. Come previsto da regolamento, l’anno prossimo sarà il Paese vincitore a ospitare la kermesse.

Non è mancata una polemica che ha oscurato per un attimo la gioia della vittoria: sui social sono piovute le critiche al frontman Damiano, accusato di aver "sniffato" in diretta televisiva, prendendo spunto da un video in cui si abbassa verso il tavolino.

"Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina", ha replicato lui piccato in conferenza stampa.

