Stop alle apparizioni in tv e a teatro. Lo ha annunciato Teo Mammucari che «per motivi personali e di salute mi prendo una pausa. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene».

La decisione, come riporta TvBlog, arriva dopo la (breve) intervista a Belve, nel salotto tv di Francesca Fagnani. Lì, davanti al pubblico e giornalista, Mammucari ha dapprima contestato alcune domande dell’intervistatrice e poi ha lasciato lo studio, tra le polemiche. La puntata, che è comunque andata in onda, è stata oggetto di numerose critiche e osservazioni, soprattutto sul web.

Lo showman, dopo l’episodio, ha poi spiegato quanto successo, sottolineando che il doppio «vaff...» non era rivolto alla conduttrice ma al fratello, che dietro le quinte gli avrebbe detto di stare tranquillo: «Ti ha aggredito e hai reagito». «Ho risposto: “Ma cosa sono queste cose? Ma vaff…».

