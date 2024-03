Si è subito scusata, ma ormai il video di quanto accaduto a un suo concerto aveva fatto il giro dei social.

Gaffe di Madonna a Los Angeles. Dal palco ha “rimproverato” un suo fan che, alla standing ovation, non era alzato. «Cosa stai facendo seduto laggiù?», ha detto al microfono la star. E, data la distanza, non capendo la risposta si è avvicinata. A quel punto ha visto che era su una sedia a rotelle: «Oh, ok, politicamente scorretto. Mi scuso», ha detto.

Sui social sono comparse valanghe di critiche e commenti negativi.

(Unioneonline/s.s.)

