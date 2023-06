C’è preoccupazione per le condizioni di salute di Madonna.

La star internazionale, trovata incosciente, è stata trasportata d'urgenza in ospedale per una «seria infezione batterica» che l'ha costretta a passare alcuni giorni in terapia intensiva.

Sta meglio, fa sapere il suo entourage, ma non è in grado di tenere il suo attesissimo tour mondiale, almeno per il momento, che slitta.

«Sabato 24 giugno – ha ricostruito Guy O'Seary, il manager della star – Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha costretta alcuni giorni in rianimazione. La sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica. È atteso un pieno recupero. In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo, inclusa la nuova data di inizio del tour».

La prima data per “Celebration” era in programma il 15 luglio a Vancouver, poi si proseguiva in Nord America e in Europa per un totale di 84 spettacoli. In Italia l’icona di “Like a Virgin” era attesa il 23 novembre a Milano.

«Sono entusiasta di poter esplorare il maggior numero possibile di can zoni nella speranza di poter dare ai miei fan lo show che si aspettano», aveva detto Madonna nel video in cui annunciava “Celebration”, omaggio alla sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’uscita dell’album di debutto.

La star era stata già sottoposta alla fine del 2020 a un intervento per la protesi all'anca, dopo un infortunio durante il tour Madame X. Ma si era rimessa presto: «Come mi mantengo in forma? È tutto nella testa, si chiama volontà, si chiama nessuno può fermarmi. Non credo nelle limitazioni».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata