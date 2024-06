Chi l'ha detto che il tutto esaurito lo fanno solo i big del pop e del rock? La lirica a Sassari ha lo stesso appeal. E se l'anno scorso era gratuito l'ingresso in piazza d'Italia per i “Pagliacci” di Leoncavallo, quest'anno c'è il biglietto per il celeberrimo “Otello” di Verdi. È bastato il primo giorno di apertura della prevendita per fare il sold out dei 1.200 posti a sedere. Restano naturalmente i posti in piedi perché la piazza non sarà transennata, ma il risultato è clamoroso.

L'appuntamento con la lirica in piazza è per il 12 luglio. A dirigere l’Orchestra del Marialisa de Carolis sarà anche in questa edizione Sergio Oliva. La regia, le scene e i costumi del nuovo allestimento del de Carolis saranno curate da Alberto Gazale, baritono sassarese, regista e direttore artistico dell’Ente, molto apprezzato nell’edizione 2023 per la regia di “Pagliacci”.

Ad interpretare Otello sarà Dario di Vietri, tra gli attesi ritorni troviamo nel cast di “Otello” il baritono sardo Marco Caria che dopo il successo dell’ultima stagione, che lo ha visto protagonista a Sassari di “Pagliacci” e “Nabucco”, interpreterà il ruolo di Jago. Grande attesa anche per Angela Nisi, acclamata Nedda in “Pagliacci”, sarà ora Desdemona in “Otello”.

© Riproduzione riservata