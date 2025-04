Un concerto in due parti come nella tradizione del Festival del Mediterraneo, rassegna concertistica curata dall’Associazione culturale “Arte in Musica”. Martedì alle 20.30 la basilica del Sacro Cuore a Sassari ospita alle 20.30 l'organizta Riccardo Bonci e a seguire la Corale Vivaldi.

Il ternano Bonci suonerà l’organo “Tamburini” della basilica sassarese per il concerto “L’organo inglese, dalla piccola chiesa alla grande cattedrale”. Il programma prevede brani di John Reading, Samuel Sebastian Weasley, Edward Bairstow, Edward Elgar, Charles Hubert Hastings Parry, William Mathias.

Nella seconda parte della serata sarà invece protagonista la Corale Vivaldi di Sassari, diretta dal Maestro Daniele Manca, che propone canti sacri composti da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli e dallo stesso Daniele Manca.

© Riproduzione riservata