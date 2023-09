Per il secondo anno consecutivo Orosei diventa una fucina di talenti della musica classica grazie alle Masterclasses di Violino, Pianoforte e Musica da Camera volute dall’amministrazione Comunale guidata dalla Sindaca Elisa Farris e coordinate dall’assessore alla Cultura Mario Siotto e dalla Consigliera delegata per la pubblica Istruzione Daniela Contu, che è anche direttrice di una delle eccellenze del territorio in ambito musicale, il coro femminile Urisè.

Le attività didattiche, supportate dalla violinista Giorgia Boldini, cinghia di trasmissione tra il Conservatorio milanese e la Baronia, terranno banco fino a domenica 17 e vedranno impegnati giovani musicisti provenienti da tutta Italia e studenti delle scuole musicali isolane.

I corsi saranno tenuti dai docenti Manuel Meo e Ida Varricchio, titolari di cattedra al Conservatorio “Giuseppe Verdi “di Milano e concertisti di chiara fama.

Due nomi d’eccellenza del panorama artistico nazionale e apprezzati a livello internazionale.

Si sono esibiti da solisti e cameristi nelle sale più prestigiose del mondo fra cui la Sidney Opera House e la Melbourne Concert Hall in Australia, l’Auditorium di Santa Cecilia a Roma, la Smithsonian Institute e l’Indiana University negli Stati Uniti d’America, il Teatro Coliseum a Buenos Aires, l’Ankara International Festival, l’Oslo Conserthus, il Teatro La Pergola di Firenze e tante altre in Italia e in varie parti del mondo.

La loro attività è stata contrassegnata da collaborazioni prestigiose tra cui alcuni mostri sacri del concertismo mondiale come Myscha Maisky, Pavel Vernikov, Alain Meunier, Denis Shapolapov, Kostantin Bogino, Thomas Cristian, Miwako Abe.

L’intenso programma della settimana musicale oroseina, ospitata nella suggestiva cornice del palazzo della Vecchia Finanza, di recente ristrutturato e particolarmente adatto a questo tipo di iniziative, prevede anche due eventi serali ad ingresso libero e gratuito.

Questa sera, giovedì 14, presso il Santuario di Nostra Signora del Rimedio alle ore 21.30 concerto d’archi e voci femminili per Su Remediu con protagonisti Manuel Meo e Giorgia Boldini ai violini assieme ad altri concertisti e talenti provenienti dalla Penisola, mentre per la parte cantata ci sarà il Coro femminile Urisè diretto da Daniela Contu.

Domani alle 19 presso i locali della vecchia Finanza esibizione degli allievi delle masterclasses che eseguiranno un repertorio di grande godibilità che vedrà coinvolti i migliori studenti della Penisola e allievi musicisti del territorio con ospiti speciali gli alunni dell’Istituto “Muggianu” di Orosei.

L.P.

