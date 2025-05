Una doppia e storica prima volta. Oggi è stata presentata al teatro del Giglio - Giacomo Puccini di Lucca l’opera Giselle around Le Villi (coproduzione Teatro del Giglio e de Carolis) che vede il teatro di Sassari impegnato fuori dalla Sardegna in una produzione operistica. E' anche la prima volta che un Ente lirico sardo inaugura la stagione lirica in un palcoscenico della penisola.

L’ evento, unico nel suo genere, andrà in scena in prima assoluta al Teatro del Giglio Giacomo Puccini il 17 e 18 maggio per poi aprire la stagione lirica del Teatro di Sassari il 23 e 25 maggio.

Sergio Oliva e Silvano Corsi firmano adattamento e trascrizioni da Le Villi e Giselle. Sul podio salirà Beatrice Venezi che ha già diretto l’Orchestra de Carolis. Nel cast interpreti vocali di grande rilievo quali Carlo Ventre (Roberto) e Anastasia Boldyreva (Anna). Il direttore del de Carolis Alberto Gazale firma non solo regia e scene, ma sarà anche sul palco nel ruolo di Guglielmo Wulf.

