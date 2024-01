Continua lo scontro a distanza tra Linus e Claudio Cecchetto.

Oggi tocca al dj e conduttore radiofonico (nonché direttore artistico di Radio Deejay) che, in una lettera al Corriere, spiega perché ha dato del «fesso» al celebre talent scout che, tra le altre cose, ha fondato Radio Deejay nel 1982 per poi lasciarla negli anni Novanta.

«Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino – ricorda Linus -. A lui devo tutto il mio successo, e l’ho scritto e dichiarato in ogni occasione. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall’età».

Quindi la ricostruzione: «Nel ’94, quando lui decise di ricattare il Gruppo a cui quattro anni prima aveva venduto la radio (“ridatemela o me ne vado” disse; “ok, vattene” gli risposero) io ero un signor nessuno. Solo dopo la sua uscita il Gruppo, che di radio sapeva meno di zero, chiese ad Albertino (che allora era l’ago della bilancia) di portare avanti la radio e a me di dargli una mano. Io accettai, con molta incoscienza, e il resto è storia».

Cecchetto, a suo dire, «non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi». «Certo, non ci siamo mai stati simpatici – continua - Certo, capisco la frustrazione per aver visto la radio che lui aveva fondato e poi buttato non solo non affondare ma continuare a viaggiare a gonfie vele. Da trent’anni poi! Dev’essere terribile! Ma, mi chiedo, è colpa mia?».

Linus si rivolge poi a Jody Cecchetto, che ha fatto un video per difendere il padre («che fesso non mi sembra per niente», ha detto Jody): «E veniamo alla pietra dello scandalo, il “fesso”: caro Jody, nel video che hai pubblicato si sente me ironizzare sul flop del programma e Nicola darmi del fesso. E io che rispondo “no, fesso quello”. Secondo te, come avrei dovuto definire chi fa una puntata celebrativa sui “nostri anni” e con cura certosina e scientificamente meschina evita per tutto il tempo anche solo di nominarmi? Bastava quello, ma i fessi non sono stati in grado di capirlo. Con immutata stima, come diceva un mio amico».

La diatriba è nata dopo che nella trasmissione «Deejay chiama Italia», condotta con Nicola Savino, Linus ha definito «poco interessante» «People from Cecchetto», il docufilm sulla carriera di Claudio Cecchetto andato in onda il 20 dicembre su Rai1.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata