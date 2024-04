«Cara la mia Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una cosa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo».

Luciano Ligabue replica ad Antonella Clerici che nel corso della trasmissione di Rai2, Belve, aveva rivelato a Francesca Fagnani il nome del presunto artista che si era rifiutato di andare a Sanremo per un pregiudizio nei suoi confronti. Nel 2010, quando c’era lei alla conduzione, alcuni cantanti decisero di non andare proprio perché lei era il volto simbolo, come lo è tuttora, di un programma di cucina.

«Sa troppo di sugo», avrebbe detto un artista. E si tratterebbe di Ligabue. Anche se è stata la stessa Clerici a precisare: «Mi è stato riferito che fu lui a dirlo, se non è vero chiedo scusa, se è e vero mi aspetto le scuse».

Il rocker di Correggio con un video ha subito risposto, negando di aver mai detto no per quella motivazione: «È che a me Sanremo mette molta tensione, io preferisco fare musica in contesti in cui sono molto più rilassato. L'unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e che ti sei tirata dietro per cosi tanto tempo questa stupidaggine». E conclude: «Comunque accetto le tue scuse e ti abbraccio».

Pace pare fatta e infatti Clerici lo invita nel suo programma, “È sempre mezzogiorno”: «Ieri a "Belve" – ho fatto il nome di Ligabue. Lui ha risposto e ha detto che non era vero, che non era lui. Io gli credo. La verità non si saprà mai. Avrei una propostina. Liga, facciamo una cosa: tu porti il lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo quando vuoi. Finisce qui. Vieni, mi raccomando».

