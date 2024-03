«Le mie figlie mi hanno rovinato la carriera».

Fa discutere un’intervista di Lily Allen, la cantante inglese, 38 anni, che nel 2008 raggiunse il successo mondiale con le due hit Not Fair e Fuck You. Fu il suo momento d’oro. Solo nel 2018 ha pubblicato un ultimo album No Shame, poi più nulla.

Il motivo della “sparizione” lo ha raccontato proprio lei a Radio Times: ha deciso di mettere da parte la sua carriera per dedicarsi sempre più alle sue due bambine, Ethel Mary e Marnie Rose, di 12 e 10 anni, avute con l’ex marito Sam Cooper. «Le adoro, mi completano – ha spiegato –. Ma hanno rovinato la mia carriera».

«Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile – ha aggiunto -. Alcune persone scelgono la carriera, piuttosto che i figli». Cosa che lei non ha voluto fare: i suoi genitori, Keith Allen, attore e musicista, e la produttrice cinematografica Alison Owen, «erano abbastanza assenti quando ero bambina e sento che questa cosa ha lasciato delle brutte cicatrici, che non sono disposta a ripetere sulle mie figlie». Per questo «voglio che abbiano un’infanzia perfetta. A differenza della mia. Non voglio che passino il weekend in una camera al Groucho Club con un Toblerone a fare loro compagnia».

Lily Allen oggi vive a New York con le due figlie e il marito David Harbour, l’attore di Stranger Things: i due si sono sposati nel 2020.

