Le sorelle Ferragni conquistano il "New York Times".

Il celebre quotidiano dedica un ampio servizio, con richiamo in prima pagina, a Chiara e Valentina nel loro ruolo di "Kardashian italiane".

"Le sorelle hanno già milioni di seguaci e un reality show in tv. Ora stanno costruendo il loro impero nella moda", scrive la testata americana ripercorrendo la parabola delle influencer, dagli inizi di Chiara come blogger di "Blonde Salad" alla consacrazione, lo scorso ottobre sulle pagine di "Vogue Italia", la bibbia dell'industria della moda italiana.

Chiara e Valentina sono appena rientrate dagli States dove hanno partecipato alla settimana dedicata alla moda nella Grande Mela.

Le sorelle, che in due contano oltre 30 milioni di follower, sono da sempre legatissime. “Chiara per me è la numero uno, la migliore al mondo, io, così come la mia famiglia, siamo i suoi fan numero uno”, ha raccontato Valentina in una recente intervista a “Verissimo”.

"Grande orgoglio”, il commento di Chiara e Valentina postando sui social la pagina del New York Times a loro dedicata.

