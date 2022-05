Laura Pausini ha il Covid, lo ha annunciato la stessa cantante sui social network con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo.

Così si spiega anche quel malore che l’ha costretta ad assentarsi per qualche minuto sabato scorso durante la finale di Eurovision. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid, per questo sono isolata e non posso viaggiare”, scrive nelle sue Instagram Stories.

Nel weekend si sarebbe dovuta esibire in Florida: “Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di andare. Ora ho solo bisogno di guarire”.

Durante la finale del 15 maggio la Pausini si era improvvisamente assentata lasciando sul palco i soli Cattelan e Mika. Pochi minuti dopo è tornata e successivamente in conferenza stampa ha detto di aver avuto un leggero calo di pressione.

