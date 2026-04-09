Uno dei massimi esponenti contemporanei del sassofono jazz, in un'apertura esplosiva. Venerdì 10 avrà luogo il primo incontro della nona edizione del festival JazzAlguer, nella speciale anteprima con protagonista Jesse Davis, alle 22 sul palco del Poco Loco di Alghero (in via Gramsci 1) con un quartetto di spicco.

Il maestro del sax sarà infatti accompagnato da tre noti esponenti del jazz tricolore, come Andrea Pozza al pianoforte, Nicola Muresu al contrabasso e Massimo Russino alla batteria: insieme a Davis ripercorreranno il grande jazz americano fra rivisitazioni di standard del genere e composizioni originali.

Cresciuto nella creola New Orleans e per lungo tempo sotto l'ala del pianista e concittadino Ellis Marsalis, l'artista raccoglie e coltiva l'eredità della tradizione bebop e post-bop, non a caso tra gli animatori in gioventù del movimento di revival detto neo bop. Ciò che distingue Davis è l'impeccabile tecnica unita a un sincero spirito blues, in uno stile acclamato e riconoscibile che lo ha portato a collaborare con grandi colleghi come Phil Woods e Cedar Walton, oltre che sullo grande schermo nel film "Kansas City" di Robert Altman.

Con la direzione artistica dello stesso Russino, il cartellone 2026 di JazzAlguer è promosso dall'associazione Bayou Club, con il contributo di Regione, Fondazione Sardegna, Alghero Turismo e Camera di Commercio di Sassari, parte del circuito nazionale di ItaliaJazz e patrocinato dal Comune.

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