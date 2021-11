Dopo il successo del trio formato dal sassofonista nuorese Gavino Murgia con il chitarrista franco-vietnamita Nguyên Lê e il percussionista statunitense Jarrod Cagwin, il Jazz Club Network – il progetto musicale del Cedac in collaborazione con Sardegna Concerti, con il sostegno del MiC, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari e il contributo della Fondazione di Sardegna - accende i riflettori sul Lucy Woodward Quartet.

Sbarca cosi nell'Isola, per un doppio appuntamento stasera, giovedì 4 novembre alle 21.30 al Jazzino di Cagliari e domani alle 22.30 al Poco Loco di Alghero, la raffinata ed eclettica cantante e compositrice anglo-americana, che alla carriera da solista unisce con artisti come Rod Stewart, Celine Dion, Chaka Khan, Barbra Streisand, Joe Cocker, Charlie Hunter e gli Snarky Puppy.

Sulle note della chitarra di Jelle Roozenburg e del contrabbasso di Udo Pannekeet con Niek de Bruijn dietro piatti e tamburi, Lucy Woodward proporrà un'antologia dei suoi successi – dalla hit “Dumb Girls” che l'ha lanciata nell'universo del pop, alla sua versione di “It's Oh So Quiet”, resa famosa da Betty Hutton nel 1948 e ripresa da Björk, per il film Disney “Ice Princess”, alle canzoni dei suoi album. Dal fortunato esordio con “While You Can”, per Atlantic Records, a “Lucy Woodward Is...Hot & Bothered” che segna il ritorno alle radici blues, e ancora “Hooked!” e “Till They Bang On the Door”, accanto a celebri standard e i brani originali realizzati con Charlie Hunter.

“Lucy è una cantante intensa e piena di sentimento che è tanto versatile e virtuosa quanto appassionata” ha detto di lei Michael League, leader degli Snarky Puppy, con cui Woodward ha collaborato per “Family Dinner - Volume 1” con cui la band si è aggiudicata il primo Grammy Award.

Come ormai consuetudine l'ingresso sarà riservato ai possessori del Green Pass e previa prenotazione dei posti.

L.P.

