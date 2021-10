La popstar nigeriana Tiwa Savage alle prese con un ricattatore che, venuto in possesso di un suo video intimo, sta cercando di estorcerle denaro, sotto la minaccia di rendere pubbliche le immagini. Ma la cantante ha annunciato di non aver nessuna intenzione di cedere al ricatto, escludendo la possibilità di pagare per nascondere “qualcosa di naturale”, come un momento amoroso con il suo attuale compagno.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, che ha raccolto la testimonianza della Savage, nota anche come “First lady” e star del genere Afrobeat, il filmato hot è finito su Snapchat per un errore di pubblicazione da parte del suo compagno. Quest’ultimo ha poi cancellato il video, ma uno “stalker” era purtroppo già riuscito a scaricarlo. Poi la richiesta di denaro, cui però l’artista – 41 anni – non intende sottostare.

Tiwa ha anche raccontato di aver pianto quando ha visto il video per la prima volta e di aver subito temuto per le conseguenze. E' un "filmato con me e la persona con cui sto uscendo in questo momento", ha detto a una radio di New York. Ma nonostante la preoccupazione per come il video avrebbe potuto essere accolto dai suoi fan, amici e familiari, la cantante ha ribadito di non voler cedere al tentativo di estorsione. “Piuttosto sono pronta a diffondere io stessa le immagini”, ha affermato.

(Unioneonline/l.f.)

