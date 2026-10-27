Ariete: State attenti alle persone con cui vi confidate, potrebbero tramare qualcosa alle vostre spalle.

Toro: Non dovete arrabbiarvi, ma capire in che modo rimediare a questa situazione che vi stressa molto.

Gemelli: Sapete entrare subito in sintonia con le persone conquistando fin da subito la loro piena fiducia. Che fortuna!

Cancro: Se rimarrete in silenzio nessuno potrà capire la vostra sofferenza, dovete imparare ad aprirvi con gli altri.

Leone: Sapete che avete commesso un errore, ma avete anche la maturità per capire che potete rimediare.

Vergine: Avere fiducia in qualcuno significa lasciarlo libero di agire come meglio crede e scoprire se si è compatibili.

Bilancia: Siete persone razionali e meticolose, non agite mai a caso ma lo fate solo ed esclusivamente quando siete sicuri.

Scorpione: Una discussione non comporta la fine di un rapporto, può invece essere un punto da cui poter ripartire.

Sagittario: Avete vissuto una bella esperienza e adesso il ricordo di quelle emozioni vi fa scendere qualche lacrima.

Capricorno: Se vi accodate alle decisioni degli altri non riuscirete mai a portare avanti le vostre idee e progetti.

Acquario: Il vostro essere testardi potrebbe causarvi dei problemi in ambito lavorativo e in generale in tutti i rapporti.

Pesci: Sembra facile lasciare andare il vecchio sé specialmente quando quella parte di voi vi piaceva così tanto...

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