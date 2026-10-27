Per gli inguaribili amanti delle corse adrenaliniche e dei motori rombanti, l’universo di “Fast & Furious” continua a rivelarsi, anche dopo tanti anni, una garanzia d’intrattenimento. Dal primo indimenticabile episodio, risalente ormai al 2001, la serie cinematografica può contare oggi sulla bellezza di ben dieci episodi principali e sullo spin-off “Fast & Furious - Hobbs & Shaw”, portando avanti, in oltre un ventennio di uscite, una formula capace di mantenere intatta la propria essenza e, al contempo, di adattarsi alle naturali evoluzioni dell’industria.

Insieme al brivido delle evoluzioni automobilistiche e a sequenze action mozzafiato, “Fast & Furious” ha consolidato il proprio seguito di appassionati anche e soprattutto grazie al carisma dei suoi protagonisti: dal pilota di strada Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, all’agente di polizia infiltrato Brian O’Connor, tanto amato dai fan nelle fattezze del mai troppo compianto Paul Walker. All’instaurarsi di legami autentici, che mettono soprattutto in risalto il tema della famiglia, seguirà un’escalation sempre più imprevedibile di eventi, ampliando la scala delle vicende dalle gare clandestine fino alle rapine internazionali e alle operazioni di spionaggio.

A dimostrazione di quanto il team si sia consolidato nel corso degli anni, diventando inseparabile come se si trattasse, a tutti gli effetti, di un nucleo familiare, lo scorso maggio la saga ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario direttamente sulla Croisette, in occasione della 79ª edizione del Festival di Cannes. L’evento è servito da trampolino anche per rilanciare la discussione su “Fast Forever”: l’ultimo capitolo del franchise, atteso per marzo 2028.

Con un Vin Diesel visibilmente emozionato a prendere la parola, non poteva mancare un pensiero rivolto all’amico e collega Paul Walker, scomparso a seguito di un incidente stradale nel 2013. Ha affermato sul suo conto: “Prego che nella vostra vita abbiate un fratello come Paul. All'inizio non era previsto nella sceneggiatura che questo ragazzo biondo con gli occhi azzurri diventasse un fratello per me”. E poco dopo, preannunciando grandi sviluppi a tutti gli appassionati: “Voglio solo che sappiate che l'unico motivo per cui stiamo realizzando il finale di Fast & Furious, che uscirà nel 2028, è grazie a ognuno di voi che ci ha donato il suo affetto e la sua lealtà. Ci fate venire voglia di rendervi tutti orgogliosi”.

Lo scorso agosto, Vin Diesel è nuovamente tornato sotto i riflettori per confermare che l’undicesimo capitolo di “Fast & Furious” comincerà la produzione entro la fine dell’anno. Intervistato da Variety, la star ha rivelato: “Iniziamo a girare a dicembre, se riuscirò a soddisfare la richiesta dello studio”. Per garantire un finale all’altezza del primo film, tuttavia, è stato necessario un faticoso processo di gestazione, che ha richiesto quattro anni di tempo e il contributo incrociato di ben quattro gruppi di sceneggiatori. Ma il risultato sembra essere andato ben oltre le aspettative: “Voglio raccontarvi una cosa personale. Dopo quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo, leggendo la sceneggiatura è scesa una lacrima già a metà. Quando sono arrivato alla fine stavo piangendo e non riuscivo più a fermarmi. Mia sorella mi ha detto: basta piangere, fratello. Ma a volte anche gli uomini più duri del mondo hanno bisogno di farlo”.

In attesa di sviluppi più concreti, “Fast & Furious” sembra finalmente pronto a debuttare anche sul piccolo schermo: dopo il via libera da parte del servizio streaming Peacock, un nuova serie televisiva vedrà gli showrunner Mike Daniels e Wolfe Coleman unire le forze al fianco dell’immancabile Vin Diesel, quest’ultimo in veste di produttore esecutivo. Con una data d’uscita anch’essa prevista per il 2028, il progetto non sembra al momento aver attirato particolare interesse da parte della fanbase, con alcuni perplessi all’idea di assistere a un prodotto per la televisione quando ancora non si conoscono i dettagli del finale cinematografico.

Il malcontento, perlopiù, è da attribuire ai continui rinvii che “Fast Forever” ha subito nel corso del tempo, mentre altri si sarebbero addirittura dimostrati scettici all’idea che lo show possa realmente prendere piede, considerando che la Universal ha cercato già in passato di collocare il franchise all’interno del palinsesto televisivo, senza ancora essere riuscita a realizzare qualcosa di concreto.

A questo punto, non rimane altro che verificare con i propri occhi se i due progetti faranno effettivamente il loro debutto nello stesso anno e in che modo andranno a collegarsi con il contesto narrativo. Se non altro, anche con la fine di un’era ormai alle porte, il franchise sembra ancora ben lontano dal voler chiudere i battenti, e chissà quante altre storie emozionanti potrebbe regalarci in futuro.

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