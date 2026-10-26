Sarà il minimalismo americano di Philip Glass e Steve Reich a chiudere, mercoledì 28 ottobre alle 19, la stagione 2026 della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” nella sala Sassu del “Canepa di Sassari”. Il Percussion Ensemble, protagonista del concerto conclusivo, sarà formato dal docente Roberto Di Marzo e dagli allievi Luigi Alberti, Samuele Del Rio e Andrea Marrocu.

L’appuntamento proporrà un percorso interamente dedicato alle musiche di Philip Glass e Steve Reich, due tra i principali esponenti della musica minimalista, attraverso composizioni che mettono in primo piano la ripetizione, le stratificazioni ritmiche e la progressiva trasformazione del materiale musicale.

Ad aprire il programma sarà Opening di Philip Glass, tratto da Glassworks, nell’arrangiamento di Roberto Di Marzo. Seguirà Music for Pieces of Wood di Steve Reich, composizione del 1973 costruita sull’intreccio e sulla progressiva variazione di cellule ritmiche. Di Glass sarà poi proposta Águas da Amazônia, nell’arrangiamento di Peter Martin e Third Coast Percussion; quindi il programma tornerà a Reich con Marimba Phase, lavoro del 1967 incentrato sul caratteristico procedimento di sfasamento progressivo delle parti, prima di Metamorphosis I di Philip Glass, ancora nell’arrangiamento di Peter Martin e Third Coast Percussion.

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