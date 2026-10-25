Cosa dicono le stelle per il 25 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Una domenica positiva e vivace: saprete coinvolgere i vostri amici in un programma divertente e diverso.
Toro – In amore siete alla ricerca di qualcuno che condivida i vostri stessi valori, continuate a crederci sempre.
Gemelli – Una giornata leggera dove mostrare a tutti i vostri amici il lato più gioioso di voi e anche quello più stravagante.
Cancro – Per voi l’amicizia ha un grande valore e fate fatica a trovare altre persone che sappiano essere leali come voi.
Leone – Una giornata particolarmente fortunata: nulla oggi sembra in grado di poter disturbare la vostra pace.
Vergine – Avete bisogno di cambiare aria, una gita fuori porta potrebbe aiutarvi ad allontanare i brutti pensieri.
Bilancia – Andate oltre le apparenze, le persone vanno conosciute anche quando sembrano essere diverse da voi.
Scorpione – Adesso che avete recuperato fiducia in voi sapete che il vostro benessere viene prima di qualsiasi cosa.
Sagittario – Non vi piace chi si riduce all’ultimo per darvi indicazioni, ma dovete avere pazienza e non stressarvi.
Capricorno – State cercando di conoscere nuove persone e cosa c’è di meglio di condividere gli stessi interessi?
Acquario – Siete pronti a provare qualche sport diverso dal solito, sentite il bisogno di uscire fuori dai soliti schemi.
Pesci – Il cellulare e le chiamate continue vi stressano, godetevi questa domenica per stare un po’ senza.