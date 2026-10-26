Antonello Venditti ricoverato a Roma e sottoposto a un intervento chirurgico.

Non sono stati resi noti i motivi del ricovero e ulteriori dettagli sull’operazione ma le condizioni del cantautore, 77 anni, sarebbero buone.

L’intervento, secondo quanto riporta “Il Messaggero”, non sarebbe collegato ai problemi alla retina per i quali l’artista era già stato operato nel 2022.

Per i fan, intanto, l’appuntamento è fissato per l’8 marzo 2027, quando Venditti dovrebbe tornare sul palco del Palazzo dello Sport di Roma proprio nel giorno del suo 78esimo compleanno, dando il via a una nuova tournée dal titolo “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”.

(Unioneonline)

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