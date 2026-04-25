Ancora Mozart e il prossimo appuntamento con i Concerti di primavera, organizzati a Sassari dall’Associazione culturale Ellipsis. Martedì alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio Canepa si esibiscono il quintetto d’archi Talos Quintet e il pianista Piero Rotolo. Il Talos Quintet è formato da strumentisti diplomati al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari: Alfonso Mastrapasqua e Ida Ninni (violini), Francesco Capuano (viola), Fabio De Leonardis (violoncello) e Giuseppe Lillo (contrabbasso).

Del genio di Salisburgo saranno eseguiti il Divertimento per archi n. 3 in fa maggiore K138 e il Concerto n. 21 in do maggiore KV467. Il primo, composto nel 1772, quando l’autore aveva soltanto 16 anni, fa parte dei tre Divertimenti per archi che segnano il passaggio verso una maturità artistica del giovane Mozart.

Il Concerto scritto per pianoforte e archi datato 1785, che sarà eseguito a Sassari per formazione da camera, è tra i più noti del compositore, in particolare il secondo dei tre movimenti, l’Andante, il più intimista e lirico, paragonato da alcuni critici ai Notturni di Chopin.

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