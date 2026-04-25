Ariete – In questa giornata cercate l’armonia, ma senza sacrificare quello che nel profondo desiderate davvero.

Toro – Una decisione sincera migliorerà un rapporto che per voi è importante. Non vi resta che fare la scelta giusta...

Gemelli – Intensità e determinazione guidano le vostre azioni quotidiane. Bene così: puntate dritti al risultato!

Cancro – La giornata vi invita a chiudere una volta per tutte un capitolo per aprirne uno decisamente più stimolante.

Leone – Desiderio di movimento dentro la vostra testa: anche una nuova idea potrà farvi viaggiare lontano.

Vergine – Un confronto sofferto e acceso chiarirà tutto ciò che non stava funzionando nel vostro rapporto con il partner.

Bilancia – Il vostro impegno è lodevole e costante. Non temete: i risultati arriveranno, anche se lentamente...

Scorpione – Concedetevi una pausa strategica per poter ripartire con un po’ più di lucidità. Ne gioverete!

Sagittario – L’originalità oggi sarà davvero in primo piano: sorprendete i vostri colleghi senza temere giudizi.

Capricorno – Una proposta diversa dal solito da parte di un amico merita perlomeno la vostra attenzione. Pensateci!

Acquario – La sensibilità bussa forte al vostro cuore: usatela come bussola nelle scelte che dovrete fare oggi.

Pesci – Un sogno accantonato torna a farsi sentire in modo deciso. Cosa state facendo? Non pensate di ignorarlo!

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