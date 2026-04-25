Un pomeriggio all'insegna della techno più picchiante ed energica, all'uscita della città: questa domenica il disco-club Amnesya di Cagliari ospiterà un nuovo evento targato Hardstation con "Schranz Amigos", dalle 16 in via Contivecchi 6. In consolle non solo la "famiglia" della crew cagliaritana, con il fondatore Barbers, il duo Barka & Taris e Xavier, ma anche un ospite internazionale: Alex TB, esponente dell'hard techno direttamente dal Brasile.

Tra tensioni industrial, bpm senza freni e pura energia schranz, Hardstation inaugura una nuova puntata, facendo ritorno alla discoteca del capoluogo dopo aver celebrato lì il compleanno di Barbers lo scorso 22 marzo, con tutto il collettivo al completo. In una line-up stavolta più ridotta, l'evento non mancherà di offrire forti emozioni: ciò grazie ad Alex TB (alias Alex Rodrigues), la cui carriera ha inizio già nel 1996 con i primi party techno e underground, catapultandolo verso una propria identità sonora, che nel 2007 lo porterà a collaborare con l'etichetta Around The World ed entrare appieno nella scena hard techno. A oggi, Alex ha pubblicato più di quaranta album e altrettanti brani per svariate label, esibendosi nei club di Europa e Sudamerica nel più puro ed energico spirito hard techno.

Ma non da meno è il talento di Dj Barbers (Fabrizio Barberis), fondatore della crew, dell'etichetta collegata così come anche di Interception Records. Muovendo anch'egli i primi passi in giovanissima età, nel 2005 entra a far parte della squadra di Basstation, che negli anni a venire aprirà le porte a tante collaborazioni e produzioni orginali, uscite per le label Audiocode, Cause Records, Mental Torments e altre ancora. Addentrandosi col tempo nei versanti schranz e hardtechno, Barbers ha sviluppato un personale stile che mescola i due stili con elementi industrial, breaks e core, più occasionali deviazioni hip-hop. Parallelamente al debutto sui palchi internazionali, nel 2009 fonda Hardstation, con la quale comincia a differendere il verbo dell'hard techno in tutta l'Isola, tra performance, uscite e ospitate di spicco.

E proprio del collettivo è parte anche il duo dei sulcitani Nicola Barca e Fabio Taris, Barka & Taris, formato nel 2009 dopo il colpo di fulmine per le prime serate hard techno locali: dopo l'ingresso nel roster di Hardstation nel 2012, hanno iniziato a far conoscere il loro stile picchiante ed esplosivo, avvicinandosi anche al mondo delle produzioni. È invece attivo dal 2014 il cagliaritano Xavier, anch'egli membro della crew e pienamente immerso nelle sonorità hard e schranz.

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