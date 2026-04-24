Una Festa della Liberazione sulla riva del mare, a ritmo di reggae, dub e raggamuffin: per il 25 aprile il Corto Maltese del Poetto di Cagliari si illuminerà per "Liberation Reggae Fest", che dalle 16 vedrà sul palco Bujumannu dei Train To Roots, Sista Namely, Anthony Screwface e Suwoha con speciale ospite Cicittu, affiancati dalle selezioni viniliche di Canapa Sound e della crew di Isla Sound, che organizza l'intero evento.

Celebrando la vittoria della Resistenza sulle note di una cultura musicale storicamente libertaria e cosmopolita, il pomeriggio di "Liberation Reggae Fest" ospiterà la famiglia di Isla Sound radunata al completo, a partire dall'ambasciatore del genere nell'Isola quale Bujumannu (alias Simone Pireddu), dalla lunga carriera sia solista che come voce dei Train To Roots sin dal 2005, così come dalla controparte femminile di Sista Namely (al secolo Valentina Steri), anch'essa attiva come artista in solo ma anche come bandleader dei The Islanders.

Così come sarà presente una delle principali anime del collettivo, il dj-mc Anthony Screwface, da oltre vent'anni impegnato in liriche e produzioni originali in movimento fra reggae e derivati, e collaborazioni con alcuni dei più celebri interpreti e sound system della scuola tricolore. Dal vivo avrà al suo fianco Suwoha, dei Funtana Beats, che costituirà la componente rap della serata insieme a Cicittu, ospite speciale e veterano della scena raggamuffin sarda. Le selezioni musicali vedranno invece Isla Sound in versione full crew, con DeVita, Micfo, ToreAmbu e Renz dietro a piatti e vinili.

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