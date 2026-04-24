Un sabato sulle note del rock'n'roll più ruvido, nella forte ispirazione dal rockabilly e derivati: questo sabato il Fabrik del capoluogo ospiterà un appuntamento doppio, con i live delle band South Sardinian Scum e Slackers Bunch, con le porte del locale di via Mameli 216 che apriranno alle 21 e la musica che partirà alle 22. Al termine dei concerti, la serata si chiuderà con le selezioni musicali di Rizzone Dj.

Formati nell'inverno del 2013 a Cagliari, i South Sardinian Scum sono attualmente formati da Giampietro Guttuso (voce), Mattia Guttuso (chitarra ritmica), Angelo Scuderi (chitarra solista), Luca Utzeri (basso) e Pietro Staiano (batteria), uniti dalla passione per il lato più tetro del rock'n'roll, sintonizzati su maniacali frequenze rockabilly e influenze dallo psychobilly di vecchia scuola. Dopo aver esordito nel 2016 con l'extended-play omonimo, e un seguito nel mezzo con "50's Psycho", il loro primo disco in studio è lo scatenato "Straight to the dump" (2019). I più recenti lavori, usciti al termine di una breve pausa, sono gli extended-play "Switch The Driver" (2023) e "Into The Wild" (2024).

Creati invece nel 2019, gli Slackers Bunch mescolano sin da subito rockabilly e psychobilly con il country rock, in una formula finale dal sapore gothabilly. La band è formata da "Steve Drakes 666" (voce), Fabrizio "Dylan" Serreli (chitarra), "TataDocFasol" (contrabbasso) e Benito Pili (batteria), e ha esordito nel 2020 con l'extended-play "Run for Live", facendo seguito due anni dopo con l'album "Southbound", pubblicato per Bad Billy Records.

© Riproduzione riservata