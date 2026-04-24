Achille Lauro al Red Valley è la notizia che in molti aspettavano. A meno di quattro mesi dalla tre giorni ferragostana, il festival svela i nomi di altri dieci artisti che saliranno sul palco della Olbia Arena in occasione dell’undicesima edizione, e tra questi spicca quello del cantautore romano più diversi graditi ritorni.

Lauro sarà protagonista della data del 13 agosto, ma tra gli artisti annunciati oggi ci sono anche a Ditonellapiaga, Clara e Bresh, che si alterneranno con lui nella prima serata, Shiva (il 14 agosto) e Annalisa (il 15). Completano il quadro Chiello e Boss Doms (il 13 agosto), 22simba (il 14) e Sayf (il 15).

Nei mesi scorsi il Red Valley aveva ufficializzato le presenze di Sfera Ebbasta ed Ernia, Samurai Jay e Rrari Dal Tacco, Kid Yugi, Promessa e Noyz Narcos. Il resto della line-up verrà annunciata nei prossimi mesi.

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