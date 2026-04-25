Un'antologia di esilaranti monologhi e canzoni per l'occasione, ruotando attorno a telefoni e chiamate: domenica 26 lo spettacolo scritto, interpretato e prodotto da Marta Proietti Orzella, dal titolo "Passo e Chiudo", andrà in scena al Teatro del Segno di Cagliari, per le 20:30 in via Quintino Sella con l'accompagnamento alla chitarra di Daniele Porta.

"Passo e Chiudo" consisterà quindi in una vera e propria carrellata di sketch comici, dove l'attrice utilizza il trasformismo teatrale per dare vita a personaggi buffi, surreali e quasi poetici, in una nuova dimostrazioni di versatilità intensa e capacità di coinvolgimento del pubblico da parte di Proietti Orzella. Tra sapiente uso della voce e affilata ironia, le note della chitarra di Porta andranno a mettere in risalto le numerose sfumature dell'opera, tra comicità e sensibilità.

Lo spettacolo è solo il più recente appuntamento del segmento 2026 nella rassegna "Teatro Senza Quartiere", promossa dalla compagnia Teatro del Segno e destinata a chiudersi il prossimo 16 maggio con "Come vent'anni fa", di Lelio Lecis e con Tiziano Martucci in una produzione Akroama, tra musiche di Bob Dylan e sonorizzazioni originali di Mauro Palmas e Riccardo Leone.

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