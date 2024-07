Arriverà una delegazione del Comune di Ajaccio, capoluogo Corsica, città gemellata con La Maddalena, guidata dal vicesindaco Alex Farina, per i festeggiamenti patronali di Santa Maria Maddalena, in programma domani, 22 luglio.

La delegazione sarà accolta in municipio dal sindaco Fabio Lai e dalla giunta.

La messa solenne, alla quale delegazione corsa parteciperà, sarà presieduta dal vescovo di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari.

Nell’ambito dei festeggiamenti organizzati la Classe 1974, del Comitato Feste Patronali, è stata inaugurata, venerdì scorso, nella parrocchiale, una mostra iconografica di antiche stampe di Maria di Magdala.

Nella stessa serata si è svolto uno spettacolo canoro inclusivo del coro dell’associazione Insieme per il domani.

Stanotte invece, sempre a cura Fidali 1974, salirà sul grande palco di piazza Umberto I il bravo, simpatico ed empatico 42enne artista toscano, Francesco Gabbani, per due volte, e consecutive (2016 e 2017), trionfatore del Festival di Sanremo (da nuova proposta e da big).

Per quanto riguarda il giorno della festa, domani 22 luglio, dopo la messa avrà luogo la processione con il simulacro della Santa trasportato per terra e per mare. Al termine e prima dei fuochi d’artificio, il Comitato Classe ’74 offrirà ai presenti un rinfresco.

Intanto ha ormeggiato a La Maddalena, Nave Italia, visitabile domani dalle 17:00 alle 20:00.

