La Casa di Suoni e Racconti, in coproduzione con la compagnia artistica Le Voci di Astarte, porta in scena lo spettacolo Storie di Sconosciuti Salvatori, tratto dall’omonimo libro scritto dal professor Giuseppe Deiana e pubblicato nel 2018 dalla Casa Editrice Iskra di Ghilarza.

L’attrice Gloria Uccheddu e il musicista Andrea Congia, con la partecipazione straordinaria della cantante Elisa Zedda, daranno nuovamente voce a sette racconti e altrettante testimonianze di valorosi Sardi insigniti del titolo di Giusti fra le Nazioni per aver salvato Ebrei e Oppositori Politici durante l’età delle leggi razziali e dell’occupazione nazista in Italia. Gli appuntamenti in programma si terranno sabato 24 gennaio alle 17 nel Circolo dei Sardi “S’Emigradu” di Vigevano, domenica 25 gennaio alle 16 nel Circolo Culturale Sardo “Logudoro” di Pavia, lunedì 26 gennaio a Milano, alle 18 nel Salone dell’Oratorio della Parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa.

Ripartirà dal Circolo dei Sardi “S’Emigradu” di Vigevano il tour dedicato ad Accabadora, il celebre romanzo della nota scrittrice sarda Michela Murgia. In scena l’attrice-cantante Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia che daranno voce e atmosfere sonore alla figura dell’Accabadora e al legame che unisce i personaggi di Maria Listru e Bonaria Urrai. Ad incorniciare il Concerto Narrativo alcuni dipinti digitali a cura di William Lenti (con la supervisione dello stesso Congia) generate grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, tra le quali l’intelligenza artificiale, che faranno da videoscenografie. Lo spettacolo, giunto alla sua ottantacinquesima replica, è una produzione della Casa di Suoni e Racconti.

Gli eventi in programma sono organizzati in collaborazione con il Circolo dei Sardi “S’Emigradu” di Vigevano (PV), il Circolo Culturale Sardo “Logudoro” di Pavia e la Parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa di Milano in stretta collaborazione con la Casa di Suoni e Raccontie con il sostegno di numerosi partner tra cui la Fasi - Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, la Fondazione Gariwo - La Foresta dei Giusti, il Centro Comunitario Puecher, la Casa Editrice Iskra e gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

