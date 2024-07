Il Premio Costa Smeralda, andato in scena a maggio, era solo l’antipasto della stagione estiva del Consorzio Costa Smeralda.

L’evento clou vedrà protagonista la band The Kolors, ospite di Radio 105 In the City l’11 agosto al campo sportivo di Abbiadori, ma il calendario offre eventi per tutti i gusti da luglio a metà settembre, rigorosamente a ingresso libero.

Spicca il concerto di Fabio Concato, il 16 luglio nella Piazzetta di Porto Cervo, che il 31 accoglierà Noemi e il 27 agosto i Nomadi. Tornano il “Concerto alla Luna”, il 23 luglio nella Piazzetta di Liscia di Vacca, e il “Concerto all’alba”, il 3 agosto, alle 5,30, sulla spiaggia di Capriccioli, ma anche la rassegna Porto Cervo Libri articolata in otto appuntamenti, che dal 15 luglio si terranno in varie location del borgo.

Il 26 luglio, nell’ambito della manifestazione Climat Art, nella Piazzetta Centrale di Porto Cervo si terrà, invece, un talk show dedicato alla sostenibilità, alla difesa degli oceani e dell’ambiente marino, mentre il 28 luglio al Centro congressi sarà la volta del concerto della soprano Isidora Moles.

Il 22 agosto la Piazzetta Centrale di Porto Cervo si tingerà dei colori e dei tessuti che rievocano le tradizioni dell’Isola, con il Gran Gala della Sardegna, celebrazione del folclore sardo in tutte le sue espressioni, con degustazione di prodotti tipici del comparto enogastronomico a seguire.

Il 2 settembre il Consorzio Costa Smeralda ospiterà nella piazzetta della Marina di Porto Cervo la terza edizione del Longevity Fest, dunque, il Conference Center di Porto Cervo offrirà la scena al Classical Music Festival Costa Smeralda: l’appuntamento con la grande musica classica sarà articolato in quattro serate, il 7, il 9, l’11 e il 13 settembre.

Quanto alle attività per i più piccoli, il 13 luglio è previsto lo spettacolo del Circo nella spiaggetta di Porto Cervo, seguito dallo show delle marionette in piazza a Porto Cervo Marina il 13 agosto e dal Teatro Circo Maccus, il 25 agosto.

